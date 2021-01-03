102 محور لقياس أداء التعليم

حدد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء»، من خلال «منصة الأداء الدولي»، 102 محور لقياس أداء قطاع التعليم في المملكة، بالمقارنة مع أداء قطاعات التعليم في 217 دولة.

وتلقي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة علي أداء المملكة في أكثر من 500 مؤشر قياس عالمي، عبر 12 محور قياس وهي «التعليم، والطاقة، والاقتصاد، والمالية، والصحة، والصناعة، والبنية التحتية، والعمالة، والأمن، والعدالة، والتنمية الاجتماعية، والتكنولوجيا».

كما تمثل المنصة مرجعاً للتصنيفات الدولية حيث إنها تمكّن من إجراء مقارنات خاصة بأداء دول مختلفة في عدة مجالات متعددة، ومراقبة ذلك الأداء بشكل دوري.

محاور رئيسية وثانوية ومؤشرات

01 التقديم «1»

التعليم العالي، المدرسون

02 المشاركة «4»

إجمالي الالتحاق بالمدارس، التعليم العالي

نسبة الإناث إلى الذكور في الالتحاق بالتعليم العالي «%»

الالتحاق بالمدارس، التعليم العالي، ذكورا

الالتحاق بالمدارس، التعليم العالي، إناثا

03 الجودة «5» - أبرزها

الابتكار العالمي

التقدم الاجتماعي

04 النتائج «7» - أبرزها

مؤشر ليغاتوم - التعليم

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ذكورا

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، إناثا

نسبة الشابات الملمات بالقراءة والكتابة إلى الشباب

معدل التخرج في الجامعة

05 التقديم «7» - أبرزها

التعليم الابتدائي، المدرسون

المعلمون المدربون في التعليم الابتدائي، ذكورا

التعليم الثانوي، المعلمات، الإناث

06 المشاركة «50»

نسبة التلاميذ إلى المدرسين، المرحلة الثانوية

الالتحاق بالتعليم العالي

عدم المساواة في الحصول على التعليم

معدل محو الأمية بين البالغين

التعليم الثانوي، المعلمات الإناث

التعليم الثانوي، الطالبات

07 الجودة «11» - أبرزها

الموظفات الحاصلات على مؤهلات عليا

نسبة التلاميذ إلى المعلمين، المرحلة الثانوية

معدل إتمام المرحلة الثانوية الدنيا، الإجمالي

معدل إتمام المرحلة الابتدائية، الإجمالي

تصنيف الجامعات العالمي QS

معلمو المرحلة الابتدائية المُدرَّبون

08 النتائج «17» - أبرزها

خريجو كليات العلوم والهندسة

الباحثون

براءات الاختراع

مؤشر الابتكار العالمي