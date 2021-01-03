تهيئة شواطئ جدة

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية في المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة يشمل ذلك الواجهة البحرية ومتنزه ذهبان البحري شمالاً وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفساً تستقطب جميع فئات المجتمع.
وأشارت الأمانة إلى رفع التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، نظراً لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار والسائحين خلال الإجازة.
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