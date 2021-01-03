ونقل المواطن محمد رشيد التميمي معاناة الأهالي في رسالة إلى «دوت الخليج» قائلا: إن الموت يتربص بسالكي الطريق الواصل بين المحافظتين وتحديدا مدخل قرية ضرغط.
وأضاف «في وقت سابق قامت البلدية بسفلتة طريق خدمة، ولكن هذا العمل لم يكتمل ولم توضع الإنارة اللازمة، إضافة إلى وجود مجرى سيول قريب من الطريق، حيث تتجمع المياه وسط الإسفلت لعدة أيام، الأمر الذي يسبب كثير من الحوادث المؤلمة.
وأكد، أنه تم الرفع بالمعاناة إلى بلدية أنبوان دون استجابة. وتابع: «كان آخر ضحايا الطريق شخص توفي الإثنين الماضي، وقبله وقع حادث لسيارة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوادث المميتة تهدد سالكي الشملي الحائط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.