الحوادث المميتة تهدد سالكي الشملي الحائط

أعرب أهالٍ بمحافظتي الشملي والحائط التابعتين لمنطقة حائل عن استيائهم من الطريق الواصل بين المحافظتين، حيث إنه يهدد سالكيه بالحوادث القاتلة.

ونقل المواطن محمد رشيد التميمي معاناة الأهالي في رسالة إلى «دوت الخليج» قائلا: إن الموت يتربص بسالكي الطريق الواصل بين المحافظتين وتحديدا مدخل قرية ضرغط.

وأضاف «في وقت سابق قامت البلدية بسفلتة طريق خدمة، ولكن هذا العمل لم يكتمل ولم توضع الإنارة اللازمة، إضافة إلى وجود مجرى سيول قريب من الطريق، حيث تتجمع المياه وسط الإسفلت لعدة أيام، الأمر الذي يسبب كثير من الحوادث المؤلمة.

وأكد، أنه تم الرفع بالمعاناة إلى بلدية أنبوان دون استجابة. وتابع: «كان آخر ضحايا الطريق شخص توفي الإثنين الماضي، وقبله وقع حادث لسيارة أخرى.