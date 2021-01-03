السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 4058 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي



جيزان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 4058 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الفرق الرقابية رصدت 235 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما صادرت 4143 كيلوجرامًا، وقامت بتطهير وتعقيم 492 موقعًا.

وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

// انتهى //

23:34ت م

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جيزان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 4058 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الفرق الرقابية رصدت 235 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما صادرت 4143 كيلوجرامًا، وقامت بتطهير وتعقيم 492 موقعًا.وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.// انتهى //23:34ت م0080

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