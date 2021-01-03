السعودية اليوم / تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفا و 979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 765 وفاة.

// انتهى //

23:11ت م

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تونس 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفا و 979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 765 وفاة.// انتهى //23:11ت م0076

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