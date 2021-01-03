

رفحاء 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م, 10,502 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمسلخ وسوق الأنعام.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة, أن الجولات والحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن مصادرة 653 كجم و70 لتراً من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد 1,126 مخالفة، طبقت بحقها الإجراءات النظامية، فيما بلغ عدد المذبوحات 42,599 رأساً من الأنعام "ضأن, ماعز, إبل, بقر"، بينما بلغت عدد الإتلافات الجزئية والكلية في المسلخ البلدي 9,318، منها 9,172 جزئياً و146 إتلافًا كليًّا.

// انتهى //

22:17ت م

0073





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ أكثر من 10,500 جولةً رقابية خلال السعودية اليوم 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.