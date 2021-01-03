إدانة أممية لجريمة قصف الحوثي صالة أفراح بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الأمم المتحدة، السبت، جريمة الحوثي بقصف صالة "أفراح" في محافظة الحديدة والتي أدت إلى سقوط ضحايا نساء وأطفال.

وأعربت الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها المكلفة في دعم اتفاق الحديدة، الفريق الهندي، أبهيجيت جوها، عن بالغ القلق إزاء وقوع العديد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة قصف صالة "المنصور" في مديرية الحْوك بالمحافظة، غربي اليمن، والواقعة قرب خطوط التماس.

وأشارت البعثة الأممية في الحديدة، في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أنها تابعت بقلق التقارير التي تشير إلى سقوط قذائفَ في صالةٍ للأفراح أثناء إقامة حفل زفافٍ في داخل الصالة ووقوع أعداد كبيرة من النساء والأطفال بين الضحايا.

وأدان البيان جميع الخروقات لاتفاق الحُديدة، لا سيما تلك التي تأتي على حساب أرواح المدنيين، مطالبا باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها على اتصالٍ مباشر مع الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لإعادة إشراكهم من خلال آليات مشتركة راسخة وضمان التزامهم باحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

في وقت سابق، مساء الجمعة، قال مصدر حقوقي وآخر طبي لـ"الخليج 365"، إن هجوما حوثيا طال صالة "أفراح" أسفر عن مقتل 3 مدنيين وجرح 7 أشخاص آخرين بينهم 3 أطفال ونساء في حصيلة أولية.

واستنكرت الحكومة اليمنية بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف صالة الأفراح.

واعتبرت أن ذلك هو نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ انقلاب 2014.

وتعتبر الجريمة محاولة حوثية ممنهجة لحرف الأنظار والرأي العام عن جريمة مطار عدن المروع، والذي هز العالم وقوبلت بتنديد أممي ودولي وإقليمي، عقب الأدلة الدامغة لتورط المليشيا بالهجوم، وفقا لخبراء.