شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» لـ الخليج 365: 5500 تطعيم ضد «كورونا» حتى أمس والان مع التفاصيل
وأبان أسعد أن مركز معارض الظهران يحظى برعاية واهتمام بمستوى عالٍ من الخدمة المقدمة من المتطوعين والكوادر الطبية المؤهلة، بدءاً من تنظيم عملية السير خارج المركز والوقوف الصحيح للمركبات، ومن ثم استقبال وترحيب المتطوعين للمستفيدين وإرشادهم للبوابة الرئيسية للدخول، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والتسجيل والحصول على رقم، ثم الانتظار وتقديم الضيافة وتوفير سبل الراحة والاطمئنان، حتى يتم الاستدعاء من قبل الكادر التمريضي المخصص والتوجيه لبعض الإرشادات في مرحلة التطعيم، ثم الانتقال إلى النقطة الأخيرة بعد تلقي اللقاح.
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