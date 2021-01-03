شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» لـ الخليج 365: 5500 تطعيم ضد «كورونا» حتى أمس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث باسم صحة الشرقية أسعد سعود لـ«الخليج 365»، أن حالات التطعيم لفايروس «كورونا»، بمركز معارض الظهران ارتفع إجماليها إلى 5500 متطعم حتى عصر أمس (السبت)، وأضاف أن العمل في المركز يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 صباحا يعمل فيه 40 متطوعا و130 كادرا إداريا وتنظيميا.

وأبان أسعد أن مركز معارض الظهران يحظى برعاية واهتمام بمستوى عالٍ من الخدمة المقدمة من المتطوعين والكوادر الطبية المؤهلة، بدءاً من تنظيم عملية السير خارج المركز والوقوف الصحيح للمركبات، ومن ثم استقبال وترحيب المتطوعين للمستفيدين وإرشادهم للبوابة الرئيسية للدخول، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والتسجيل والحصول على رقم، ثم الانتظار وتقديم الضيافة وتوفير سبل الراحة والاطمئنان، حتى يتم الاستدعاء من قبل الكادر التمريضي المخصص والتوجيه لبعض الإرشادات في مرحلة التطعيم، ثم الانتقال إلى النقطة الأخيرة بعد تلقي اللقاح.