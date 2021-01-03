شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365: إلزام الوزارات بتضمين تقاريرها السنوية بعدد القضايا المرفوعة ضدها ولصالحها والان مع التفاصيل
وتضمنت التوجيهات اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارات والجهات الحكومية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الوزارات والجهات الحكومية من وزارات وغيرها، وتصنيفها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية إضافة إلى عقد ورش عمل دورية للإدارات المعنية التي تباشر تقديم الخدمات للمراجعين تتضمن الورش تقديم ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تشمل بیان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة. ووضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم بیان بعدد الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها، يضاف لذلك مراعاة تضمین أدلة العمل والسياسات والإجراءات بما في ذلك النظم الإلكترونية بياناً بالممارسات غير السليمة التي يتعين عدم الوقوع فيها، فضلا عن الاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي ألغاها القضاء، ومعالجتها وفقا للآلية الواردة نظاماً.
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