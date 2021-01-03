اخبار السعوديه

أمير جازان للأمانة: هيئوا المرافق والشواطئ للمتنزهين دون الإخلال بالاحترازات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان للأمانة: هيئوا المرافق والشواطئ للمتنزهين دون الإخلال بالاحترازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، أمانةَ المنطقة وبلدياتها بكافة المحافظات والمراكز والجهات ذات العلاقة في المنطقة، بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والشواطئ والواجهات والجزر البحرية في المنطقة، لاستقبال المتنزهين والسائحين، للاستمتاع بما تتمتع به المنطقة من أجواء معتدلة خلال هذه الفترة من العام.

وحث على تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وإبراز هوية المنطقة والتعريف بها وبما تضمه من نوع ثقافي وتراثي وحضاري، فيما شدد على متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والتعليمات والبرتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع، التي تهدف الى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.


كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان للأمانة: هيئوا المرافق والشواطئ للمتنزهين دون الإخلال بالاحترازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا