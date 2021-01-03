شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جدة تعيّن حمد بن نبيل السليمان عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة في دورته الخامسة (عبر الاتصال المرئي) يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 30 ديسمبر 2020، برئاسة أمين محافظة جدة رئيس مجلس الإدارة صالح بن علي التركي، وبحضور كافة أعضاء المجلس، قراراً بتعيين حمد بن نبيل السليمان عضوا منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة جدة وعضوا ممثلا لها في مجلس مديري الشركات التابعة والشركات المملوكة بالكامل. وحمد بن نبيل السليمان من الكفاءات المميزة ولديه خبرات مهنية في مجالات الاستثمار والتنمية.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل التطوير والفرص الاستثمارية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وبما يساهم في تحسين جودة الحياة في جدة.

يذكر أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة لأمانة محافظة جدة.