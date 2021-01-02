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2021-01-03 ضبط قائد شاحنة قاد عكس السير في الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف أعلن مرور محافظة الطائف ضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم السبت: إنه سيتم إحالة قائد الشاحنة المخالف إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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