فيديو.. رحلة أخذ لقاح كورونا تتم بيسر وسهولة

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت وزارة الصحة رحلة أخذ لقاح كورونا المستجد في مراكز التطعيم المنتشرة في المملكة، مؤكدةً أنها تتم بيسر وسهولة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جهود منسوبي وزارة الصحة في تسهيل الحصول على لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، حيث يتم استقبال الراغبين وإدخالهم بشكل منظم ومرتب بعد الكشف عن درجة حرارتهم والتأكد من “الباركود” الخاص بالبيانات.

وأوضحت الصحة، في وقت سابق خطوات التسجيل في تطبيق صحتي، داعية إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لملء نموذج الطلب، وبعدها تحديد المستفيد من اللقاح ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة سجل الآن.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (182) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354,263) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2477) حالة، من بينها (354) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.



