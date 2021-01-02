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2021-01-02 السيسي يوجه بافتتاح مراكز تطعيم كورونا في جميع محافظات مصر متابعات الخليج 365 - القاهرة وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مراكز للتطعيم ضد كورونا بجميع محافظات الجمهورية ووفقًا لأعلى مستوى ممكن. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي وجه بقيام صندوق “تحيا مصر”، بدعم توفير اللقاح المضاد لكورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.



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