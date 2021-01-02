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توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
سماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب ممطرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غدًا غائمة جزئيًّا، قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، حيث تشمل الحالة كذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقتي حائل والجوف، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
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