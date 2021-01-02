نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت الإدارة العامة للمرور العديد من النصائح المهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة على الطريق.

وقال إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن من حقوق الطريق التي يجب ‏على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، مشددةً على أهمية التحقق من عدم وجود مشاة على الطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.‏

ولفتت إلى أهمية خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات ‏المشاة والتوقف التام عند الوصول لها، بالإضافة للقيادة بالحد ‏الأدنى من السرعة داخل الأحياء، وزيادة الانتباه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.‏

