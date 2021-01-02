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طقس بارد رغم وصول الأرض إلى نقطة الحضيض والزعاق يوضح السبب
وصلت إلى أقرب مسافة لها من الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن الأرض وصلت اليوم السبت، إلى أقرب مسافة لها من الشمس، وهي 147 مليون كم.
وأضاف الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، أن هذا الاقتراب يسمى بالحضيض الأرضي، فمعلوم أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية وليست دائرية، وهذا يعني أن المسافة بين الشمس والكوكب تختلف من يوم إلى آخر، وتكون الأرض في الحضيض عندما تكون المسافة بينها والشمس في أقل ما يمكن، في حين يكون الكوكب في الأوج عندما تكون تلك المسافة أكبر ما يمكن.
وتابع: “البرد والحر يعتمد على زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، وزاوية السقوط خلال هذه الأيام تكون مائلة بخلاف الصيف، حيث تكون عمودية أو شبه عمودية؛ ولذا نشعر بالحر خلاف الشتاء.
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