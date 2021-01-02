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5 خطوات للتسجيل في تطبيق صحتي وتلقي لقاح كورونا
الصحة دعت إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة الصحة: إن هناك 5 خطوات للتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا المستجد.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي، داعية إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع.
وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لملء نموذج الطلب، وبعدها تحديد المستفيد من اللقاح ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة سجل الآن.
وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (182) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354,263) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2477) حالة، من بينها (354) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
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