السيسي: نقدر دور السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه يقدر دور السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية.

وأضاف الرئيس المصري: نقدر جهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية، ونؤكد على ثوابت السياسية المصرية لتحقيق التضامن العربي.

وتابع السيسي: نشدد على التعاون في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، ونؤكد على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة العربية المشتركة.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح السفير يسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

