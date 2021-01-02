خمس سكان العالم مهددون بالخطر بسبب غرق سطح الأرض عام 2040

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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حذرت دراسة من أن غرق سطح الأرض سيهدد ما يقرب من خمس سكان العالم بحلول عام 2040، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ابتكر فريق دولي من الباحثين بقيادة إسبانيا نموذجًا جديدًا يقدر مخاطر مناطق الهبوط في جميع أنحاء العالم، عادة ما يحدث الهبوط بسبب إزالة المياه الجوفية، ويمكن أن يحدث بسبب نوبات الجفاف وجذور الأشجار والشجيرات والأنشطة البشرية.

تأثيرات خطيرة:

ويحذر الخبراء من أن حالات الجفاف المتزايدة في المستقبل ستشهد حدوث هبوط في كثير من الأحيان- ومع نمو سكان العالم، سيكون لها تأثير أكبر على الحضارة.

وعادة ما يكون هبوط الأرض أشد ما يكون في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والطلب المتزايد على استخراج المياه الجوفية والمناطق التي تتعرض لإجهاد مائي.

ويأمل الفريق في أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في تطوير سياسات لتقليل خطر الهبوط، من المراقبة المحلية إلى التدابير المضادة.

خمس سكان العالم في خطر:

في دراستهم، راجع جيراردو هيريرا غارسيا من معهد الجيولوجيا والتعدين في إسبانيا وزملاؤه الأدبيات الموجودة لتحديد أن استنفاد المياه الجوفية أدى إلى هبوط الأرض في 200 موقع مختلف في 34 دولة.

ثم طور الفريق نموذجًا للتنبؤ بمخاطر الهبوط في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك عوامل مثل الجيولوجيا الإقليمية والمناخ وقابلية التعرض للفيضانات أو الجفاف والأنشطة البشرية التي تسبب استنفاد المياه الجوفية.

إلى جانب التحذير من أن خُمس سكان العالم قد يتعرضون لخطر الهبوط خلال العشرين عامًا القادمة، وجد الفريق أيضًا أن غالبية هؤلاء البالغ عددهم 635 مليون فرد موجودون في آسيا.

