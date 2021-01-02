فتح حساب بنك الرياض أفراد أون لاين.. الشروط والخطوات

فتح حساب بنك الرياض أفراد أون لاين، من الموضوعات التي كثير ما يحبث عنها المواطنون والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر هذه الخدمة بشكل إلكتروني ضمن خدمات مميزة إلكترونية يوفرها البنك لعملائه دون الذهاب إلي فرع البنك لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وفي السطور التالية نتعرف أكثر عن بنك الرياض، وكيفية فتح حساب بنك الرياض أفراد أون لاين والشروط التي وضعها البنك ورابط بنك الرياض فتح حساب الافراد، وكيفية فتح حساب عن طريق الجوال وكثيرا من المعلومات الأخري.

بنك الرياض

فتح حساب بنك الرياض أفراد أون لاين، من الخدمات التي يوفرها بنك الرياض، الذي يعد من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث تأسس في عام 1957 ويبلغ رأس ماله حوالي 30 مليار ريال سعودي، ويقدم العديد من الخدمات المميز للعملاء سواء كانوا للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الناشئة وكذلك المنتجات المصرفية الإسلامية والتلقيدية، وظهر البنك كبنك متخصص في عمليات التمويل المشتركة لمختلف القطاعات بالممكة مثل صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وشارك في العديد من مشاريع البنية التحتية في المملكة.

خطوات فتح حساب للأفراد عبر أون لاين الرياض

أتاح بنك الرياض، خدمة فتح حساب للأفراد أونلاين، حيث يمكنهم فتح حساب بشكل إلكتروني وفوري بدون تحمل مشقة الذهاب وزيارة أحد فروع البنك.

ويتطلب فتح حساب أونلاين ببنك الرياض تعبئة نموذج فتح الحساب عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك وتوثيق المعلومات الشحصية باستخدام نظام أبشر ويتم إرسال بطاقة الصراف الآلي إلي العنوان المدخل، ويمكن فتح الحساب أونلاين عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض مباشرة والذهاب إلي خيار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

الضغط علي خيار الخدمات المصرفية للأفراد ومنها يتم اختيار فتح حساب.

النقر علي تقديم طلب فتح الحساب، وتوثيق البيانات الشخصية لاستكمال فتح الحساب للأفراد بنجاج عبر نظام أبشر.

استقبال بطاقة الصراف الآلي “مدي” إلي العنوان الوطني الذي تم تحديده عند فتح الحساب.

في حالة عدم وجود حساب علي أبشر فيمكن إنشاء حساب علي النظام ثم إجراء محاولة من جديد، أو عن طريقة زيارة أقرب فرع للبنك وتعبئة النموذج وفتح حساب جاري.

كيفية فتح حساب للأفراد عبر موبايل الرياض

وفر بنك الرياض، إمكانية فتح حساب عن طريق تطبيق موبايل الرياض، حيث يمكنك من خلاله متابعة وإنجاز جميع المعاملات المصرفية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان ويتم فتح حساب للأفراد عن طريق التطبيق بإتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق موبايل الرياض بشكل إلكتروني حيث وفر البنك إمكانية تحميله علي الأجهزة التي تعمل علي الأندرويد أو أجهزة الآيفون. الضغط علي أيقونة “افتح حساب جديد”، ومن ثم يتم ملء النموذج الخاص بفتح حساب. توثيق البيانات الشخصية وذلك عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد باسستخدام حساب أبشر. إرسال بطاقة الصراف الآلي “مدي” إلي عنوان المسجل بعد فتح الحساب بشكل ناجح.

فتح حساب إضافي جاري أو ادخار ببنك الرياض

وفر بنك الرياض لجميع العملاء إمكانية فتح حساب إضافي جاري أو ادخار بشكل إلكتروني بالعملات التالية :” الريال السعودي، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيع الأسترليني” ويمكنهم من خلال تنظيم والتحكم في الأمور المصرفية وإجراء التحويلات وغيرها من الميزات ويمكن فتح حساب عن طريق الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض مباشر أو عن طريق تطبيق موبايل الرياض.

اختيار “تقدم بطلبك” من القائمة الجانبية الموجودة، ومن ثم تطلب حساب إضافي.

تحديد نوع الحساب جاري أم ادخار، ومن ثم تحدد العملة .

اختيار توقيع الحساب ليتم فتح الحساب بشكل ناجح.

شروط فتح حساب الافراد في بنك الرياض

حدد بنك الرياض، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في فتح حساب في البنك علي النحو التالي: