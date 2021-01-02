طريقة التسجيل في حافز عبر طاقات وأهم الشروط

حافز واحد من برامج الدولة المساهمة في تعزيز الاستقرار في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والأزمات التي يتعرض لها المواطنين، والتي تؤثر على العمل والحالة المادية، ويعتبر حافز البحث عن عمل أو صعوبة العمل من الأمور الهامة لكافة المواطنين ممن تعرضوا إلى ترك وظائفهم خلال انتشار جائحة كورونا، سو فنتعرف على طريقة التسجيل في برنامج حافز وأهم الشروط اللازمة للتسجيل.

طريقة التسجيل في حافز

يتم التسجيل في برنامج حافز والحصول على التدريب العملي والدعم المادي من خلال موقع طاقات واختيار البحث عن عمل أو صعوبة العمل للأفراد والقيام بالخطوات التالية:

الوصول إلى موقع طاقات على الإنترنت

الانتقال إلى أيقونة البحث عن عمل.

كتابة بيانات المستفيد بعد الضغط على مستخدم جديد.

اختيار كلمة سر آمنة للاستخدام، والموافقة على الشروط والأحكام.

يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة وتلقي رسالة نجاح التسجيل.

التسجيل في حافز البحث عن عمل من خلال الهاتف

يمكن التسجيل على حافز البحث عن عمل والاستفادة من الدعم المادي والتدريب الذي يؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة، من خلال إرسال رسالة على الرقم” 500200″ وتلقي الرقم السري الذي يمكن من خلاله الدخول على حافز والتسجيل به.

شروط التسجيل في حافز

توجد مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل صندوق دعم الموارد البشرية لمن يرغب في التقديم على دعم حافز ومن هذه الشروط: