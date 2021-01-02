معلومات تفصيلية عن أديداس السعودية وطريقة التواصل معها وفروعها

تحظى شركة أديداس بسمعة رائعة حول العالم، ونجحت في كسب ود الجمهور بمختلف الطبقات كما تمكنت من خطف مشاهير ولاعبي كرة القدم، في المملكة العربية السعودية، بسبب جودة منتجاتها، وتقدم الشركة أشهر العلامات التجارية حول العالم من المنتجات والملابس والأحذية والشنط الرياضية، في المملكة ولنجاح الشركة في دول العالم افتتحت الشركة عددًا من فروعها في أرجاء المملكة لتغطية طلب عملائها وتقديم الخدمات والمنتجات لهم.

تسعى الشركة أديداس، إلى تغطية معظم أنحاء المملكة ولذا نقدم معلومات تفصيلية عن الشركة ونشاطها داخل المملكة يمكنك متابعة تقريرنا التالي المفصل، وتحظى العلامة التجارية أديداس باحترام واسع في السعودية ويقبل المواطنين من جميع الجنسيات على شراء منتجاتها في جميع فروعها في الرياض، وجدة من الفروع الكبرى للشركة، وتخصص شركة أديداس موقع الكتروني خاص بكل فرع في كل دولة على مستوى العالم لتقديم التهسيلات للعملاء وجذب أكبر شريحة ممكن، كما أنها تعتمد على ساسية العروض والتخفيضات لإغراء العملاء وإشعال المنافسة معهم لتحقيق أكبر سيولة مالية من عمليات البيع وإشعال المنافسة مع الشركات الأخري في المملكة.

منتجات شركة أديداس في السعودية

وتحتوي فروع شركة أديداس على العديد من الأقسام ولكل قسم منتجات خاصة به، من أجل التسهيل على العملاء وتقديم خدمات مميزة لهم، وتقدم الشركة أفضل المنتجات التي تحتاج إليها الرجال تتمثل في أحزية كرة القدم ، والجري، وكرة السلة والجوارب والكرات، والملابس الرياضية، كما تحظى النساء باهتمام بالغ عند الشركة وتقدم لها ما تحتاج إليه، من الأحذية النسائية العالمية، والملابس الرياضية من أفضل الخامات، كما تقدم لها أيضَا الإكسسوارات النسائية ذات الجمال الفريد والرقي، كما أن الشركة تعطي أولولية أخرى لدى الأطفال بتغطية متطلباتهم بأفضل التصاميم الرائعة .

سياسة استرجاع منتجات شركة أديداس في السعودية

نظرًا للإقبال الكبير على منتجات شركة أديداس في السعودية تقدم العديد من الخيارات في حال الحصول على منتج سيئ بعد استلامه، فيمكن للعميل استرجاعه أو الحصول على منتج آخر وفي حال رفضك للمنتج يمكن استرجاع المبلغ خلال 14 يوم من تاريخ الإستلام، وبالتلي يتم تحويل المبلغ المراد إليك.

رقم خدمة عملاء التواصل مع شركة أديداس السعودية

وخصصت شركة أديداس السعودية أرقاماً للتواصل عليها داخل المملكة للاستفسار عن المنتجات وتقديم الخدمات وفحص الشكاوى المقدمة أو عرض اقترحات وشكاوي من خلال التوصل وللتواصل اضغط هنا

[email protected] أو رقم الهاتف (خدمة العملاء): 234327 800 971+ | 5867401 4 971+

فروع شركة أديداس في السعودية

ونجحت شركة أديداس في افتتاح العديد من الفروح لها داخل الأراضى السعودية لتغطية طلبات عملائها ومن بينها..

فروع اديداس – دلتاز

١- الملز الستين – اوتلت

٢- قرطبة – شارع سعود بن مقرن –

٣- بانوراما مول (جهة الدانوب – يسار بوابة ثلاثة )

4 فرع الربوة، جدة، المملكة العربية السعودية الهاتف: +966 12 639 2632

5 فرع شركة أديداس في شهار الطائف

6 طريق الخليج، العليا ويتم غلقه في الساعة 11 ونصف الهاتف: +966 12 660 8467

7 أما شركة أديداس افتتحت فرع لها في طريق الأمير سلطان، حي السلامة جدة

8 طريق المدينة المنورة، البغدادية الغربية جدة سيتم غلقه في 11 ونصف مساء ويمكن التواصل معه عبر الهاتف: +966 12 645 9061

9 وافتتحت الشركة فرع لها في الأمير ماجد، حي الفيحاء، ويتم غلقه في 11 والنصف مساء، وافتتحت شركة أديداس فرع لها عن طريق الملك فهد الفرعي، الموظفين، أبها

10 وافتتحت شركة أديداس فرع لها في العقيق، الرياض ويتم غلقه في 11 مساءًا ويمكن التواصل مع الفرع عن طريق الهاتف: +966 12 660 8467

11 كما افتتحت الشركة فرع في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض

12وافتتحت الشركة فرع لها في منطقة الملك فيصل، الرياض ويتم غلقه في 11 مساء.