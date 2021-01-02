طريقة حجز موعد في تساهيل 2021 VFS TASHEEL والشروط المطلوبة

تقدم شركة تساهيل عدد من الخدمات الالكترونية لعملائها وأبرزهم حجز موعد تساهيل للسفر، وهي الخدمة التي يتطلع الكثير للحصول عليها بهدف الحصول على تأشيرة الزيارات العالية من مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنهم المملكة العربية السعودية التي تتيح لجميع مواطنيها والمقيمين بأراضيها إمكانية استقدام الأهل والحصول على تأشيرة الزيارة العائلية بكل سهولة من خلال شركة تساهيل، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية طريقة حجز موعد في تساهيل 2021 والشروط المطلوبة حسب ما أعلنه المسئولين بالشركة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة بكل سهولة.

طريقة حجز موعد في تساهيل 2021

تعد شركة تساهيل VFS TASHEEL إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال السفر، حيث تعمل الشركة على انهاء إجراءات السفر لجميع المسافرين إلى المملكة السعودية كما تحرص على تسهيل استقدام الأهل من داخل جمهورية مصر العربية وحصولهم على تأشيرة زيارة لأهلهم المقيمين بالأراضي السعودية، وتمتلك الشركة عدد من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تعمل الشركة أيضًا على إنهاء التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة، ولذلك أطلقت المملكة السعودية منصة تساهيل الالكترونية التي تتيح إمكانية الحصول على التأشيرات بصورة الكرتونية والذهاب للأراضي السعودية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع تساهيل الرسمي على شبكة الانترنت.

الذهاب إلى بوابة الخدمات الالكترونية.

من القائمة الموجودة بالصفحة يتم اختيار خدمة حجز موعد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة لحجز موعد.

الضغط على كلمة تأكيد.

شروط حجز موعد في تساهيل 2021

كما حددت الشركة عدد من الشروط المطلوبة التي يجب توافرها لحجز موعد في تساهيل 2021 والتي جاءت كالتالي:

توفر جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب.

أن لا يقل عمل المواطن عن 18 سنة ويستثنى من هم برفقة ولي الأمر.

تقديم استمارة إنجاز.

تسديد كافة الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة وكذلك التأمين الصحي.

وجود تذكر سفر مؤكدة “ذهاب وعودة”.

يجب حجز فندق أو سكن داخل أراضي المملكة أثناء حجز الموعد.

تقديم شهادة تعريف للمسافر من قبل جهة العمل التابع لها.

وجود ملاءة مالية تابعة لأحد البنوك.

تقديم خط سير المسافر بالرحلة.

إرفاق جميع معلومات السكن الخاصة بالمسافر داخل مصر.

مدة صلاحية تأشيرة تساهيل

وقد شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات حول مدة صلاحية تأشيرة تساهيل، وحسب ما حددته الشركة المصرية أنه التأشيرة تمتد إلى 360 يوم تبدأ من تاريخ الإصدار وذلك عند تطبيقها للمرة الأولى، وبذلك يحصل المسافر على مدة إقامة لمدة 90 يوم داخل المملكة ويجب أن لا تزيد عن 180 يومًا، خلال السنة الواحدة، وتصل قيمة التأشيرة إلى 440 ريال سعودي.