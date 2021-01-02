شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف تودع الفنان الخصي بعد 44 عاما من مسيرة العطاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافت المنية صباح اليوم الفنان والإعلامي مبارك بن فياض الخصي أحد أبناء منطقة الجوف بعد صراع مع المرض دام عدة سنوات، حيث ووري جثمانه الثرى عقب صلاة المغرب في محافظة طبرجل.

وأعرب عدد من الإعلاميين والمثقفين لـ«الخليج 365»، عن بالغ حزنهم لرحيل الفقيد، معتبرين موته خسارة للحركة الأدبية والثقافية بالمملكة ومنطقة الجوف على وجه التحديد، معربين عن عزائهم لأسرة الخصي، مشيرين إلى أنه كان إعلاميا وفناناً شاملا تميز بعطائه الكبير وخلقه الرفيع.

فيما نعت الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف زميلهم ورفيق رحلة الإنجازات منسق اللجنة في محافظة طبرجل الفنان القدير مبارك الخصي.

يذكر أن منطقة الجوف فقدت أحد الفنانين الكبار، إذ يملك سجلاً حافلاً من الإسهامات، عدا مشاركاته في الأعمال الدرامية السعودية والذي لعب أدوارا مهمة في المجال الفني والإعلام، بعد مسيرة من الأعمال والإنجازات المشرفة، خلال أكثر من 44 عاماً.

وكان الخصي (رحمه الله)، فناناً شاملاً ممثلاً تلفزيونيا ومؤلفا وشاعرا وفنانا تشكيليا من خلال المسرح والتلفزيون وكذلك الفن التشكيلي، إذ شارك في المسلسل الشهير طاش ماطاش ومسلسل خلك معي ومسلسل غشمشم. وكان حاضرا ورائداً لخدمة أبناء المنطقة في مجاله سواء التمثيل أو الرسم أو الشعر وخدمة الفن السعودي سنين طويلة.