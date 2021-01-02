شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف مخالفة في أسواق اللحوم والخضار بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة تبوك 11 ألف مخالفة، وأغلقت 1466 منشأة، إضافة إلى مصادرة ما يفوق الـ18306 كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام البشري نتيجة جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضحت الأمانة في إحصائية أنها نفذت والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة جملة من الخدمات البلدية والرقابية منذ مطلع العام الحالي 1442 وحتى أمس، من بينها جولات رقابية نفذتها الجهات المعنية شملت المنشآت الغذائية والحيوية كأسواق الخضار والفواكه واللحوم، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، إضافة إلى أعمال النظافة الدائمة وتعقيم الأماكن العامة.

أما فيما يخص أعمال النظافة العامة والتعقيم فقد تم استخدام مليوني لتر من المطهرات بعد التخفيف، من خلال 22 ألف جولة للنظافة.

وأفادت الأمانة أن مركز البلاغات والطوارئ (940) التابع لها تلقى عددا من البلاغات التي جرى استحداثها أخيرا بسبب أزمة كورونا، تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة، حيث تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الأمانة 9000 بلاغ خلال تلك الفترة.

وفي الجانب التوعوي نفذت الأمانة حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.

من نتائج الجولات الرقابية:

50,812 إجمالي الجولات

20,145 موقعا جرى تعقيمها

174,537م3 من الأنقاض والمخلفات أزيلت