شكرا لقرائتكم خبر رصد 13 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 1253 جولة رقابية صحية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 13 مخالفة على أسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، و(6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

إلى ذلك أكملت أمانة المنطقة الشرقية جميع استعداداتها لاستقبال المتنزهين وزوار المنطقة الشرقية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، من خلال خطة شاملة، لأعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة وضعت خطة متكاملة جهزت من خلالها الواجهات البحرية، والحدائق والساحات والمتنزهات والميادين، والملاعب والمماشي، والألعاب المختلفة، وتهيئة المواقع البرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، والشواطئ الأخرى.

وأفاد أن الأمانة هيأت وجهزت 161 ملعبا لكرة القدم، و100 ممشى، و6 واجهات بحرية، و867 حديقة وساحة بلدية، إضافة إلى 11 متنزها بكامل الخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة المناطق الخضراء والأماكن المفتوحة بلغت 12.870.339 م2، حيث وصل نصيب الفرد منها 4.12 م2، كما جرى تخصيص فرق للصيانة والنظافة والأمن والسلامة لخدمة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن.

وبين أن الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع مستمرة وبشكل مكثف، للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك سلامة الغذاء، مع التركيز على نظافة الحدائق والمتنزهات والأسواق والشوارع الرئيسة والتعقيم والتطهير، وتجهيز الشوارع والميادين، بزراعتها بالزهور الموسمية والأشجار.

ولفت إلى أنه جرى تكثيف الأعمال بشاطئ نصف القمر من خلال تهيئة وصيانة وغسيل المظلات، والشواطئ الأخرى بالمنطقة، وتزويد الخزانات الأرضية بالمياه يوميا، وتكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، وكذلك الرقابة على المخالفين داخل هذه المرافق السياحية.