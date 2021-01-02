مخطط لتقليل تكدس اللوحات الإعلانية بتقاطعات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية لمدينة جدة، اعتمدت أمانة المحافظة مخطط الإعلانات الخارجية كإحدى أوائل المدن في المملكة، وذلك تفعيلا لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

وأوضح أمين المحافظة صالح التركي أن المخطط الإعلاني يهدف إلى إضافة بعد جمالي للمدينة من خلال توفير وسائل إعلانية حديثة ذات جودة وتقنية عالية تتناسب تصاميمها مع الهوية العمرانية للمحافظة، كما يهدف المخطط إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات نوعية في مدينة جدة من خلال الإعلان عن خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ3 المقبلة، جرى فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.

ومن المتوقع أن يسهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.

من جهة ثانية، نفذت الأمانة 14184 جولة رقابية صحية خلال الأسبوعين الماضيين على المحال والأسواق التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

ورصدت خلال الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، منها 39 مخالفة وزارة الداخلية، إضافة للقيام بغسل وتطهير 6183 موقعا في المحافظة.

ماذا روعي في المخطط؟

• تحديد العدد المناسب من اللوحات في المحافظة

• تقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية

• تضمن تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء

• الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات

• التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء

• الإعلانات على واجهات المباني