شكرا لقرائتكم خبر الملكية الفكرية تضبط محلات منتهكة لحقوق المؤلف في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت الهيئة حملات ميدانية خلال الأيام الماضية، حيث داهمت محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال استخدام برامج حاسوبية غير مرخصة، ومحلات بيع الالكترونيات التي تفك شفرات القنوات وتوفر أجهزة واشتراكات معدة لذلك (أجهزة IPTV).وأسفرت جولات الفرق الميدانية، والتي رافقتها الصحيفة، عن تغريم ومعاقبة محلات ومتاجر عدة في مختلف الأسواق، إضافة إلى مصادرة كمية من الأجهزة الحاسوبية وأجهزة البث الرقمي.
مهام ركزت عليها الجولة:
1 رصد وتفتيش محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي التي تنتهك نظام حقوق المؤلف
2 رصد وتفتيش محلات بيع الالكترونيات التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال فك شفرات القنوات.
3 رصد وتفتيش محلات خدمات الطالب والمطابع التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال نسخ وبيع كتب أو أجزاء منها دون إذن أصحاب الحقوق
4 رصد وتفتيش محلات بيع السمعيات والتسجيلات التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال نسخ وبيع تسجيلات صوتية دون موافقة أصحاب الحقوق
كانت هذه تفاصيل خبر الملكية الفكرية تضبط محلات منتهكة لحقوق المؤلف في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.