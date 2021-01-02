الملكية الفكرية تضبط محلات منتهكة لحقوق المؤلف في 3 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام ممثلة بإدارة الضبط الإداري بشرط المناطق عشرات المخالفات لحقوق المؤلف في ثلاث مدن رئيسة ممثلة بالرياض وجدة والدمام.

ونفذت الهيئة حملات ميدانية خلال الأيام الماضية، حيث داهمت محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال استخدام برامج حاسوبية غير مرخصة، ومحلات بيع الالكترونيات التي تفك شفرات القنوات وتوفر أجهزة واشتراكات معدة لذلك (أجهزة IPTV).

وأسفرت جولات الفرق الميدانية، والتي رافقتها الصحيفة، عن تغريم ومعاقبة محلات ومتاجر عدة في مختلف الأسواق، إضافة إلى مصادرة كمية من الأجهزة الحاسوبية وأجهزة البث الرقمي.

مهام ركزت عليها الجولة:

1 رصد وتفتيش محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي التي تنتهك نظام حقوق المؤلف

2 رصد وتفتيش محلات بيع الالكترونيات التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال فك شفرات القنوات.

3 رصد وتفتيش محلات خدمات الطالب والمطابع التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال نسخ وبيع كتب أو أجزاء منها دون إذن أصحاب الحقوق

4 رصد وتفتيش محلات بيع السمعيات والتسجيلات التي تنتهك نظام حقوق المؤلف من خلال نسخ وبيع تسجيلات صوتية دون موافقة أصحاب الحقوق