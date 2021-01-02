شكرا لقرائتكم خبر الأمطار تغري الأهالي بالاستمتاع في إجازة الربيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ، حولت الأمطار التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية الأجواء إلى ربيع غير موزاين الطقس بغيوم ودرجات حرارة معتدلة خرجت على إثرها العوائل والأسر إلى البر للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

وتسارع عدد من عشاق التخييم من أجل نصب خيامهم في بعض المواقع على أطراف المدن وبجوارخطوط الطرق السريعة مما شكل تنوعا في برامج الترفيه والخروج من أجواء الاختبارات.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، فيما شهدت العاصمة المقدسة خلال اليومين الماضيين هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة شملت عدد من الأحياء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وهطلت على منطقة الباحة أمس أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفه شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الـ 8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما هطلت أمطار متوسطة على مدينة السيح بمحافظة الخرج، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

‏وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس، بمحافظات المهد وبدر ووادي الفرع تتضمن أمطارا رعدية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وشهدت محافظة الطائف، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت شمال المحافظة وشمال شرق أحياء الرميدة والحوية وعشيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، ارتوت على أثرها الأرض.

تنبيهات الأرصاد شملت محافظات: