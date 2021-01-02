تحدي كاوست يطور منظومة ذكية للحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، والذي يحمل شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تحدي (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإيجاد أفكار لتطوير منظومة الحج والعمرة)، والذي يدعم الجهود الرامية لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، ورصد لها جوائز بقيمة مليون ريال وباقة من الجوائز الأخرى.

ويشارك في الملتقى وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعمل باعتبارهم شركاء استراتيجيين، وذلك تماشيا مع الأولويات الوطنية للمملكة ورؤيتها لعام 2030، ويركز التحدي على الارتقاء بتجربة الحج والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، وكذلك على دفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية.

ويستهدف التحدي دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الازدهار المجتمعي في المملكة، وذلك من خلال عدد من المبادرات الجماعية الجديدة التي تدعو المواهب على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية لطرح أفكارهم وتقديم حلولهم العلمية والتقنية، ويتمحور التحدي حول ثلاثة موضوعات. ويحدد الملتقى الفائز العام بالتحدي في نسخته الأولى؛ حيث يتنافس المشاركون على جائزة نقدية قيمتها مليون ريال، إضافة إلى باقة من الجوائز الأخرى.

وقالت النائب والمشارك الأعلى لرئيس (كاوست) للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح العشري «وفقنا اليوم في إقامة شراكات استراتيجية مع ثلاث مؤسسات سعودية متميزة بهدف تعزيز نتائج تحدي الجامعة.

كما أننا على يقين من أن ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرات سيلعب دورا داعما للتحدي في النهوض بالأولويات الوطنية للمملكة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتحسين التجارب التي تجمعهم داخل مدينتي الحرمين الشريفين. كذلك، نسعى في الجامعة إلى دعم المبادرات الجريئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، بما يرمي إلى تغيير حياة المواطنين السعوديين وصقل المواهب السعودية».

وأضافت «لا يسعنا إلا الانبهار أمام الإمكانات التي تتمتع بها تلك المبادرات الجماعية، لما قد تثمر عنه من طفرة تقنية بإمكانها تحريك الأفكار الإبداعية واستثارتها، والمساعدة سريعا على حل التحديات وتذليل العقبات القديمة والجديدة التي يواجهها ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين».

3موضوعات يتمحور حولها التحدي:

الرعاية الصحية

ينصب تركيزه على:

زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة الحجاج والمعتمرين.

النقل والمواصلات

ينصب تركيزه على:

ضمان توفير وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة على نحو مناسب وبما يكفل سهولة الوصول إليها.

إدارة الأفواج

ينصب تركيزه على:

استكشاف عدد من السبل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية المتطلبات المرتبطة باستيعاب الأفواج والأعداد الهائلة.