القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بفوزه بانتخابات الرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب الملك في برقية عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا له دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في برقية تهنئة رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، راجيا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.