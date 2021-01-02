أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

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وأكد على أهمية تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، والحرص على إبراز هوية المنطقة والتعريف بها، وبما تضمه من تنوع ثقافي وتراثي وحضاري.وشدد أمير المنطقة على متابعة وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع أهمية التقيد بالتباعد الاجتماعي، والتعليمات والبرتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع والتي تهدف إلى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.
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