شكرا لقرائتكم خبر أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أمانة المنطقة وبلدياتها بكافة المحافظات والمراكز والجهات ذات العلاقة في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والشواطئ والواجهات والجزر البحرية في المنطقة، لاستقبال المتنزهين والسياح، للاستمتاع بما تتميز به المنطقة من أجواء معتدلة خلال هذه الفترة من العام.

وأكد على أهمية تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، والحرص على إبراز هوية المنطقة والتعريف بها، وبما تضمه من تنوع ثقافي وتراثي وحضاري.

وشدد أمير المنطقة على متابعة وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع أهمية التقيد بالتباعد الاجتماعي، والتعليمات والبرتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع والتي تهدف إلى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.