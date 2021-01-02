موقع الكتروني لملتقى طلاب جامعة المؤسس برابغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي الموقع الالكتروني للملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ.

وجرى خلال التدشين عرض المحاور الرئيسة ومساراتها التي تتمثل في (البحث العلمي والمشاريع التطبيقية، الابتكار وريادة الأعمال، الموهبة)، فيما تتضمن أهداف المحاور الرئيسة للملتقى دعم الابتكار وتنمية المواهب وصقل الحس الإبداعي للطالب والطالبة، وتمكين طلاب وطالبات الجامعة برابغ من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والقيادية وتعميق قيم التعاون والتنافس الشريف والأمانة العلمية والعمل الجماعي، وأيضا إتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف في المجال البحثي والإبداعي، إضافة لتقديم الحلول المبتكرة لاحتياجات المجتمع والتنمية الوطنية، وكذلك تنمية المهارات القيادية والحوارية والإبداعية، إلى جانب بناء صورة إيجابية لفرع الجامعة برابغ لدى المجتمع المحلي وبناء جسور التواصل، وأخيرا تشجيع وتحفيز الكليات ومنسوبيها في المشاركة والمنافسة والتميز.

وخصصت اللجان الإشرافية على الملتقى 48 جائزة للمشاركات المتميزة، وثلاثة جوائز للوسام الذهبي، وجائزتين للمشاركات المتميزة من قبل الكليات.