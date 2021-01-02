شكرا لقرائتكم خبر كيف تتصدى لإشاعات كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل التحديات التي يفرضها وباء (كوفيد-19) على العالم، انتشر في الآونة الأخيرة كم هائل من المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس، إلا أن بعض هذه المعلومات قد تكون غير دقيقة وتندرج تحت مسمى الإشاعات التي قد تتسبب بالضرر للآخرين.

ومع انتشار هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب على عامة الناس الحصول على المعلومات المؤكدة والدقيقة من مصادرها الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية.

وتجاوبا مع ذلك، بدأ موقع (تويتر) منذ الأسبوع الماضي بنشر مقاربته الخاصة والمخصصة لمكافحة نشر المعلومات المغلوطة والخاطئة خاصة حول لقاح (كوفيد-19)، وذلك نتيجة توجه الأشخاص بشكل متزايد نحو مناقشة الأحداث الجارية حول اللقاح والتوجه لحسابات السلطات الصحية المحلية على المنصة بحثا عن المعلومات، حيث نشر الحساب الأمني الخاص بـ(تويتر) مقاربته الخاصة المتعلقة بنقاشات (كوفيد-19) في بداية هذا العام، ويوفر حاليا المزيد من الإرشادات حول خطة تعاملهم مع نقاشات لقاح (كوفيد-19).

وأعلن موقع (تويتر) وفقا لذلك أولويته في إزالة أكثر المعلومات المضللة والمؤذية بدءا من الأسبوع الحالي، وكذلك البدء في تصنيف التغريدات التي قد تحتوي على المعلومات المضللة حول اللقاحات على مدى الأسابيع التالية.

في حين تدعو منظمة الصحة العالمية الجميع للإبلاغ عن المعلومات المضللة والمغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، رصدت "مكة" الطريقة المناسبة لتقديم بلاغ على وسائل التواصل الأخرى.

وتطلب المنصة من المغردين إزالة تغريداتهم التي تحتوي على معلومات مضللة حول المواضيع التالية:

طبيعة الفيروس وكيفية انتشاره بين المجتمعات.

فعالية وأمان الإجراءات الاحترازية والعلاجات أو أي إجراءات أخرى تعمل على التخفيف من الوباء أو علاجه.

الأنظمة والقيود الرسمية أو الإعفاءات المتعلقة بالإرشادات الصحية، أو انتشار حالات الإصابة أو الوفيات.

وستطلب المنصة من المغردين بدءا من الأسبوع الحالي إزالة تغريداتهم التي تقدم معلومات مضللة أو خاطئة متعلقة باللقاحات، بما في ذلك:

الادعاءات الخاطئة التي تقترح استخدام اللقاحات للتسبب بالضرر عن عمد للأشخاص أو السيطرة عليهم بما في ذلك التصريحات التي تستحضر مؤامرة متعمدة.

الادعاءات الخاطئة التي جرى دحضها على نطاق واسع حول التأثيرات السلبية والأعراض الجانبية.

الادعاءات الخاطئة حول زيف (كوفيد-19) أو عدم خطورته، وبالتالي عدم الحاجة إلى اللقاحات.

الطريقة المناسبة لتقديم بلاغ على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى:

فيسبوك:

1- النقر على علامة النقاط الثلاث الموجودة بجوار المنشور الذي ترغب بالإبلاغ عنه.

2- اختيار خيار البحث عن دعم أو الإبلاغ عن منشور.

3- النقر على أخبار زائفة ثم التالي ثم تم.

اليوتيوب:

1- النقر على علامة النقاط الثلاث تحت مشغل الفيديو الذي ترغب بالإبلاغ عنه (أو أعلى الفيديو في حال استخدام الهاتف الذكي).

2- اختيار خيار إبلاغ من القائمة.

3- اختيار سبب الإبلاغ وذكر أي تفاصيل إضافية تساعد فريق المراجعة المسؤول على اتخاذ القرار بإيقاف نشر الفيديو.

الانستقرام:

1- النقر على علامة النقاط الثلاث الموجودة أعلى المنشور.

2- اختيار خيار إبلاغ من القائمة.

3- النقر على معلومات زائفة ثم النقر على إرسال.

واتس اب:

للإبلاغ عن الإساءات أو الأمور الشائكة:

1- النقر على علامة النقاط الثلاث للحصول على الخيارات الإضافية في أجهزة الأندرويد.

2- النقر على خيار الإعدادات.

3- اختيار خيار المساعدة ثم النقر على الاتصال بنا.

1- النقر على علامة الإعدادات في أجهزة الأيفون.

2- اختيار خيار المساعدة ثم النقر على الاتصال بنا.

للإبلاغ عن الرسائل المزعجة والأكاذيب من رقم هاتف مجهول:

1- هناك خيار للإبلاغ عن الأرقام المجهولة من داخل الدردشة نفسها.

2- يمكن الإبلاغ عن جهة الاتصال أو المجموعة عبر شاشة المعلومات الخاصة بها بالطريقة التالية:

أ- فتح الدردشة والنقر على اسم جهة الاتصال أو المجموعة.

ب- النزول إلى أدنى الشاشة والنقر على خيار الإبلاغ عن جهة اتصال أو الإبلاغ عن مجموعة.

التيك توك:

يمكن التبليغ عن الرسائل المباشرة على التيك توك كالتالي:

1- الانتقال إلى الرسالة الخاصة.

2- النقر على علامة النقاط الثلاث لفتح الإعدادات.

3- اختيار خيار الإبلاغ واتباع التعليمات المذكورة.

ويمكن الإبلاغ عن مستخدم عبر التالي:

1- النقر على ملف المستخدم.

2- النقر على علامة النقاط الثلاث.

3- اختيار خيار الإبلاغ واتباع التعليمات المذكورة.

لينكد إن:

يمكن التبليغ عن المعلومات الخاطئة في المنشورات أو التعليقات عبر التالي:

1- النقر على علامة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى من المنشور في الصفحة الرئيسة.

2- النقر على أيقونة العلم للإبلاغ عن المنشور.

3- اختيار السبب الذي ينطبق على المنشور من النافذة المنبثقة واتباع التعليمات المذكورة على الشاشة.

4- النقر على تقديم للمتابعة في عملية البلاغ أو الرجوع لمراجعة خيارات البلاغ.