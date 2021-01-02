شكرا لقرائتكم خبر «نجم» تدير منظومة منافذ للتأمين على المركبات الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن إطلاق مشروع إدارة منظومة (منافذ) المختصة ببيع وثائق التأمين للمركبات الأجنبية الداخلة والعابرة لأراضي للمملكة، وذلك عبر المنافذ البرية والبحرية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توجهات البنك المركزي السعودي (ساما) في تحسين جودة وكفاءة الخدمات التأمينية المقدمة، وتعزيزا لدور القطاع في تحقيق عوائد اقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وهذا ما أكدته استراتيجية نجم التي أطلقتها منتصف عام 2020م، والتي تهدف إلى دعم قطاع التأمين لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما من خلال مواكبة التحول الرقمي لتطوير قدرات القطاع التشغيلية والاستيعابية، حيث يمثل تولي وتطوير نجم لإدارة منظومة (منافذ) أحد أبرز إنجازاتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد السليمان أن إدارته تحرص على تعزيز الأداء التشغيلي لقطاع التأمين على المركبات في المملكة ورفع جهوزيته، وبدعم وتوجيه من البنك المركزي السعودي وبالتعاون مع لجنة التأمين التنفيذية والشركات العاملة في مجال تأمين المركبات.

وفي هذا الإطار، عملت نجم على إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة بهدف تقديم خدمات تأمينية متكاملة، وبما يحقق الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط البيانات بينها وبين شركات التأمين في منظومة (منافذ) بكفاءة وسرعة وموثوقية. وأكد السليمان أن منظومة (منافذ) تمثل قيمة مضافة لخدمات التأمين على المركبات في المملكة.