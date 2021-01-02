شكرا لقرائتكم خبر «الموارد البشرية» تعد بتسريع السجل الاجتماعي لبر جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وعد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، خلال زيارته مقر جمعية البر بجدة ضمن زيارات له شملت عددا من الجمعيات في المحافظة، بالتسريع بما يسمى (السجل الاجتماعي).

وكان في استقباله والوفد المرافق له مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعضو مجلس الإدارة المهندس سمير قرشي، وعدد من مسؤولي الجمعية.

واستمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الجمعية قدمه المهندس الحكمي عبر العرض المرئي الذي ركز من خلاله على التوجه القائم بالجمعية في ترجمة مستهدفات رؤية 2030، خاصة تلك المتعلقة بالتطوع والتمكين، إضافة إلى التحول الرقمي المتجسد في البوابة الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، مسلطا الضوء على مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا وقبلها سيول جدة، والتي برز فيها الجهد المتميز لمتطوعي الجمعية.

وأشاد الماجد بالنقلة التطويرية الملحوظة في الجمعية خاصة في المجال الرقمي، مؤكدا أن زيارته تأتي في إطار الحراك في قطاع التنمية. وقال «إننا نعمل على دعم صندوق دعم الجمعيات الذي تنضوي تحته عدد من الصناديق الوقفية الاستثمارية كغسيل الكلى وحفظ النعمة، كما نعمل على تفعيل منصة التبرعات لدعم مشاريع الجمعيات».

من جهته، رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل قاضي بوكيل الوزارة والوفد المرافق له، مقدما عددا من المقترحات التي تدعم تطوير الأداء في الجمعيات الخيرية وتمنع ازدواجية الصرف للمستفيدين، وقد لاقت مداخلته اهتماما من الوكيل، كما نوقشت احتياجات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة أثنى الوكيل على الأداء المتطور في الجمعية، خاصة في الجانب التقني والتحول الرقمي، مبديا إعجابه بأجهزة الخدمة الذاتية للمتبرعين والمستفيدين التي جعلت إجراءات التبرع سلسة، واعدا بمتابعة تطبيق هذه التجربة المتميزة في الجمعيات الأخرى.