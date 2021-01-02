السعودية | الفنان خالد سامي بنقاهة واستجمام.. استعدادا لعملية الكلى

شكرا لقرائتكم الفنان خالد سامي بنقاهة واستجمام.. استعدادا لعملية الكلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت عايدة العتيبي زوجة الفنان السعودي "خالد سامي" لـ"العربية.نت"، أن زوجها بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".

وذكرت أنها قامت بتصوير زوجها عبر حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي "سناب شات" وظهر الفنان خالد سامي يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلاً: "الحمد لله بدأت أستعيد صحتي، وعما قريب أكون بكامل الصحة والعافية، بعد أخذ قدر من الراحة والنقاهة والاستجمام، ثم نعود نتقابل ونضحك، والله لا يحرمني منكم".

وكان الفنان السعودي خالد سامي قد أجرى مؤخراً عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، مما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وقالت إنها رفعت طلباً للاستعجال بإجراءات علاجه، وتحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في السعودية، بنقل وزراعة الكلى.

ومن ثم نشرت عائدة العتيبي عبر حسابها تجاوب وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، مع الوضع الصحي الحرج لزوجها الذي يرقد بمستشفى الحرس بالرياض، حيث يعاني من تليف الكبد والكلى ويحتاج إلى زراعة بديل.

وغردت العتيبي قائلة: "الحمد لله أن منّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين، شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي).. شكرًا سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".

وجاءت تغريدة العتيبي بالتزامن مع نشرها تغريدة الفنان ناصر القصبي، والتي شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير عبد الله بن بندر للتجاوب مع حالة الفنان خالد سامي المتدهورة.

و تكللت عملية زراعة الكبد، التي أجريت للفنان السعودي، خالد سامي، بالنجاح.