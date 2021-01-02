شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح ضوابط استيراد السجائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت الجمارك قالت الجمارك السعودية أنه يسمح باستيراد 2400 للسجائر بحد أقصى، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد. وأوضحت الجمارك أنه يتم تطبيق الرسوم الجمركية على الكمية المستوردة بنسبة 100%، ويُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%، ثم يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15%. جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه الجمارك عن إمكانية شراء خمسة كروز من موقع خارج المملكة وشحنها إليه، وهل يُسمح بإدخالها من قبل الجمارك أم لا.

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك توضح ضوابط استيراد السجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.