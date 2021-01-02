شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات "التعليم" للفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد أولياء الأمور لتهيئة أبنائهم لتخطي سلبيات الدراسة عن بعد وتصحيحها بعد تجربة اصبح فيها الطالب والأسرة شركاء لنجاح العملية التعليمية فيها.

قال القائد التربوي إبراهيم الشيفي أن وزارة التعليم تبدأ دائما بالاستعداد المبكر عن طريق توزع الكتب علي المدارس، مبينا أن هذا ليس مؤشر على أن قد تكون الفصل الدراسي الثاني عن بعد أو حضوري.

وأكد القائد التربوي "رصدنا انجازات جبارة في الفصل الدراسي الأول من جميع الجهات "

ونصح الطلاب بالاستمتاع بالاجازة قدر الإمكان ، فأنها تعطي الحيوية والنشاط في الفصل الدراسي الثاني ، داعيا إلى ضرورة العزم على إكمال المشوار والنجاحات التي تمت في الفصل الدراسي الأول .