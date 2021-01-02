بالصور..المخيم الشتوي يخصص 11 ورشة عمل في الجامعة العربية المفتوحة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المخيم الشتوي بالرياض الذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع Engineering for geniuses Academy.

ويستمر المخيم في موسمه الأول، حتى يوم 13 يناير 2021، يهدف إلى دمج الترفيه بالتعليم مع مهندسين متخصصين في مجالاتهم وباستخدام أحدث الأجهزة بنظام STEAM.

وتستهدف هذه الورش التدريبية أربع فئات عمرية «من 5 سنوات حتى 7 سنوات» و«8 سنوات حتى 12 سنة» و«13 سنة حتى 17 سنة» و«18 سنة فما فوق».

وتتنوع هذه الفئات حسب ورش العمل في عدة مجالات تخصصية ومنها «دورة تصميم Arduino، ورشة عمل ألعاب تركيبية بنظام STEAM، ورشة عمل برمجة Osmo، ورشة عمل صناعة الروبوتات وبرمجتها».

كما تضم: «ورشة عمل صناعة سيارات ذكية بدون قائد وبرمجتها، وورشة عمل الهندسة الإلكترونية، ورشة عمل كيف تكون مبادرًا ومؤثرًا؟، ورشة عمل كيف تنتج أفكارًا إبداعية؟، ورشة عمل كيف تحل المشكلات وتتخذ القرارات؟، ورش عمل تجارب كيميائية شيقة، ورشة عمل فن Decoupage».