الزعاق يفسر سبب برد الأيام الحالية رغم وصول الأرض لـ«نقطة الحضيض»

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الأرض وصلت، اليوم السبت، إلى أقرب مسافة لها من الشمس، وهي 147 مليون كم.

وعبر حسابه على «تويتر» بث الزعاق مقطع فيديو، قال فيه: «إن هذا الاقتراب يسمى بالحضيض الأرضي، فمعلوم أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية وليست دائرية، وهذا يعني أن المسافة بين الشمس والكوكب تختلف من يوم لآخر، وتكون الأرض في الحضيض عندما تكون المسافة بينها والشمس في أقل ما يمكن، في حين يكون الكوكب في الأوج عندما تكون تلك المسافة أكبر ما يمكن».

وأَضاف الزعاق: «يتساءل البعض.. إذا كانت الشمس قريبة منا في هذه الأيام.. فلماذا البرد؟.. وردًا على هذا نقول البرد والحر يعتمد على زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، وزاوية السقوط خلال هذه الأيام تكون مائلة بخلاف الصيف؛ حيث تكون عمودية أو شبه عمودية ولذا نشعر بالحر خلاف الشتاء».

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