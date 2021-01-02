القبض على منتحلي صفة رجال الأمن وعصابات سرقة المركبات و«ساهر» بالمملكة

ضمن جهود الأجهزة الأمنية الأيام الماضية..
نجح رجال الأمن، خلال الفترة الماضية، في القبض على بعض المتورطين في ارتكاب العديد من الجرائم بمختلف مناطق المملكة.
ونشر حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يرصد فيه بعض العمليات التي نجحت فيها أجهزة الأمن في القبض على مرتكبي الجرائم.
وذكر «الأمن العام» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم تورطا في انتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ مالي من مقيم في جدة.
وفي الرياض، تم القبض على مواطنين كسرا زجاج مركبات وسرقا ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.
وفي حائل، ضبط رجال الأمن مواطنًا انتحل صفة رجل أمن وتهجم على وافد بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي.
كما نجحت أجهزة الأمن في القبض على مواطنين تورطا بإتلاف كاميرات ساهر وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.
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