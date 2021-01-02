تلتهما غامد الزناد بمنطقة الباحة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هدى الشام والجموم بمنطقة مكة المكرمة، شهدتا اليوم السبت، أكبر كميات لهطول الأمطار في المملكة.
وتلتهما غامد الزناد وفرعة غامد الزناد بمنطقة الباحة، ثم خميس حرب والقنفذة بمكة المكرمة، ثم دخنة والرس بمنطقة القصيم، ثم ليلى والأفلاج والرين بمنطقة الرياض.
وكان طقس المملكة، اليوم السبت، شهد سماءً غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة؛ حيث تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة ووسطها وشرقها، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
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الأرصاد عن طقس السبت: سماء غائمة وضباب خلال الليل حتى الصباح على بعض المناطق
كانت هذه تفاصيل خبر هدى الشام والجموم بمكة تسجلان السبت أعلى تساقط للأمطار على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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