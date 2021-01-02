أكدت أهمية التسجيل الفوري
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، 5 خطوات للتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا المستجد»، مؤكدةً أهمية التسجيل الفوري، حمايةً للأسرة والمجتمع.
وبثَّت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيديوجرافًا» أوضحت خلاله خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي».
وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق «صحتي»، ثم اختيار لقاح «كورونا» لملء نموذج الطلب. وبعد ذلك يتم تحديد المستفيد من اللقاح، وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة «سجل الآن».
اقرأ أيضًا:
أمين «الضمان الصحي» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: أشكر القيادة
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.