الصحة: 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، 5 خطوات للتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا المستجد»، مؤكدةً أهمية التسجيل الفوري، حمايةً للأسرة والمجتمع.

وبثَّت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيديوجرافًا» أوضحت خلاله خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي».

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق «صحتي»، ثم اختيار لقاح «كورونا» لملء نموذج الطلب. وبعد ذلك يتم تحديد المستفيد من اللقاح، وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة «سجل الآن».

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