طبيب في مركز «لقاحات الرياض»: لم نسجل أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى

أكد طبيب الطوارئ في مركز «لقاحات الرياض» أحمد الشرهان، أنه «لم تحدث، على مدار الـ16 يومًا الماضية، أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا المستجد».

وفي مقابلة مع «العربية»، قال الشرهان: «العمل في المركز يسير بكل سلاسة، ولم تظهر أي مضاعفات على من تلقوا التطعيم».

وبشأن ما يتردد عن أن البعض شعر بتنميل أو دوخة عقب تلقي اللقاح، قال الشرهان: «الأمر قد يرتبط نفسيًّا بما يُقال قبل تلقي الشخص التطعيم، وهذا أمر طبيعي في ظل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام، لكن نطمئن الجميع أن كل شيء تمام، ولا يوجد ما يُخيف من اللقاح».

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