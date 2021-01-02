اختتام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام 2020

اختتم الملحق الثقافي لدى أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، زيارته إلى مدينة ملبورن الأسترالية، بعد الحجر الطويل الذي فُرض على المدينة من قبل حكومة ولاية فيكتوريا، ودام لأكثر من ٨ أشهر بسبب الفيروس المستجد كوفيد–١٩.

وتأتي الزيارة في ضوء اهتمام الملحق الثقافي بالطلبة المبتعثين والدارسين في ولاية فيكتوريا؛ حيثُ قام برعاية وتشريف حفل ختام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام ٢٠٢٠، وتكريم أعضاء النادي والمتطوعين نظير جهودهم وما قدموا من برامج وأعمال متنوعة خلال دورة النادي الحالي.

وعقد الدكتور هشام عدة لقاءات إثرائية مع طلبة الدكتوراه، وبعض الموهوبين في مجال الإعلام والميديا، ودشن مبادرة (القارئ الصغير) التي تهدف إلى تعزيز القراءة من خلال عدد من البرامج المتنوعة، وهي موجهة بالدرجة الأولى لأطفال المبتعثين والدارسين خلال الإجازة الصيفية في ولاية فيكتوريا.