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حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 38

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أصدر برنامج «حساب المواطن» نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021). ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقيق من أهليتهم، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY .

⁦ وكان البرنامج قد بدأ في أبريل الماضي، بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التواصل مع برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة 38 الخاصة بشهر يناير 2021 التواصل بأكثر من طريقة، أبرزها رقم دعم حساب المواطن، وكذلك يمكنهم التواصل من خلال الدعم الفني الخاص بصفحة التواصل الاجتماعي «تويتر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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