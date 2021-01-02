حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 38

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أصدر برنامج «حساب المواطن» نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021). ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقيق من أهليتهم، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

⁦ وكان البرنامج قد بدأ في أبريل الماضي، بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التواصل مع برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة 38 الخاصة بشهر يناير 2021 التواصل بأكثر من طريقة، أبرزها رقم دعم حساب المواطن، وكذلك يمكنهم التواصل من خلال الدعم الفني الخاص بصفحة التواصل الاجتماعي «تويتر».