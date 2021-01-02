السعودية اليوم / الأردن تسجل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 273986 حالة شفاء بعد تسجيل 2152 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3877 حالة .

// انتهى //

19:34ت م

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عمّان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 296668 إصابة .وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 273986 حالة شفاء بعد تسجيل 2152 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3877 حالة .// انتهى //19:34ت م0050

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