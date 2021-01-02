السعودية اليوم / القضاء على 4 إرهابيين بمحافظة تيبازة الجزائرية



الجزائر 18 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 2 يناير 2021 م واس

تمكنت وحدات من الجيش الجزائري اليوم من القضاء على 4 عناصر إرهابية إثر الاشتباك مع مجموعة إرهابية، حيث قُتل خلالها عسكريين من الجيش بمدينة مسلمون بمحافظة تيبازة الجزائرية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان : إنه تم خلال عملية الاشتباك -التي ما تزال متواصلة- استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع "RPK "وبندقيتين مضختين .

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19:00ت م

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